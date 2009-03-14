Ющенко поклав квіти до Меморіалу “Красне Поле”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на “Красне Поле” поблизу Хуста Закарпатської області, де в березні 1939 році сталися кровопролитні бої за Карпатську Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО поклав квіти до пам’ятного Хреста, який встановлений у Меморіальному парку “Красне Поле” на честь загиблих січовиків.

Після покладання квітів відбулася хвилина мовчання в пам’ять за загиблими та військовий салют з рушниць. Після того, як прозвучав гімн України, Президент України розпочав свій виступ-привітання.

***В ніч з 13 на 14 березня 1939 року хортистська Угорщина за підтримкою гітлерівської Німеччини розпочала відкриту агресію проти Карпатської України. З перших же годин угорського вторгнення частини Карпатської Січі вели кровопролитні бої з переважаючими силами противника по лінії Ужгород-Мукачеве-Берегове-Севлюш. 16 березня 1939 р., зазнавши значних втрат, ворог зумів захопити Хуст, а 18 березня більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами.

Один з найбільших боїв відбувся саме поблизу Хуста, на місці, яке згодом через чисельні втрати з боку січовиків, було перейменоване в Красне Поле.