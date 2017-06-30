"Наголошую: не скоро!": Порошенко розповів, коли в Україні відбудуться вибори

Президент України Петро Порошенко заявляє, що вибори в Україні відбудуться ще дуже нескоро, й виборчий сезон розпочнеться у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистого заходу з нагоди 25-річчя Асоціації міст України сьогодні в Києві.

"Вибори, друзі, ще дуже нескоро. Наголошую: не скоро! Якщо хтось хоче спитати, коли вони будуть? Виборчий сезон розпочнеться у 2019 році, згідно із законодавством", - заявив він.

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"Я навмисно одразу після обрання президентом оголосив дострокові парламентські вибори в 2014 році, де був обраний парламент, який спільно зі мною зробив ці реформи, сформував уряд, який зорієнтований та підтримує і президента і децентралізацію, і в 2015 році були проведені чергові місцеві вибори. Для чого це було зроблено – треба зупинити популізм і дати можливість країні попрацювати без виборів, провести справжні реформи", - зауважив глава держави.

"Тож, замість готуватися до одномоментних подачок та хабарів, краще вкладати кошти у розвиток громад", - резюмував Порошенко.