МЗС України: Росія грубо порушує Віденську конвенцію про консульські зносини

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв'язку з системними відмовами російської сторони надати консулу України дозвіл на відвідання незаконно утримуваних у Російській Федерації громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Рустема Ваітова, Руслана Зейтуллаєва та Ферата Сайфуллаєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

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"Міністерство розцінює необґрунтовані і складені за єдиним зразком відмови у праві консульської посадової особи відвідати незаконно ув’язнених українців як грубе порушення взятих на себе Російською Федерацією міжнародних зобов’язань, а також – положень Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією 1993 року", - йдеться в повідомленні.

"Свідоме нехтування правом консула на відвідання співвітчизників у закладах їх утримання свідчить про намір російської сторони приховати факти безправ’я та політичної спрямованості справ щодо громадян України", - додали у МЗС.

Міністерство вимагає від Російської Федерації невідкладно забезпечити безперешкодний доступ консульських посадових осіб України до незаконно утримуваних Сенцова, Кольченка, Ваітова, Зейтуллаєва, Сайфуллаєва, а також інших незаконно утримуваних у Росії громадян України.