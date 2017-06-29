У Білому домі підтвердили зустріч Трампа з Путіним в рамках саміту G20

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в рамках саміту G20, який відбудеться в Німеччині на наступному тижні. Про це повідомляє Associated Press.

Так, радник з національної безпеки Трампа Герберт Макмастер заявив, що зустріч Трампа з Путіним входить в число кількох запланованих заходів, під час візиту президента США до Німеччини.

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Інформацію підтвердили і в Кремлі.

"Так чи інакше (лідери) на полях зустрінуться. Ми вже про це говорили", - повідомив "РИА Новости" прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер вже заявив, що адміністрація президента США не виключає можливої зустрічі Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним в Німеччині в липні.