Велика делегація Європарламенту відвідає Маріуполь і зону АТО цього тижня - Геращенко

Цього тижня велика делегація Європейського парламенту відвідає Маріуполь та зону АТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час 95-го семінару Роуза-Рота у Києві повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Цього тижня велика делегація Європейського парламенту відвідає Маріуполь, відвідає зону АТО", - сказала Геращенко.

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Вона наголосила на важливості для європейської спільноти на власні очі побачити гуманітарну, безпекову та екологічну ситуацію на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН раніше, загальні збитки через руйнування об’єктів інфраструктури на Донбасі внаслідок агресії Російської Федерації становлять близько 50 млрд доларів. Про це перший заступник міністра оборони України Іван Руснак повідомив під час 95-го семінару Роуза-Рота в Києві.

"На сході України зруйновано об'єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Люди залишилися без робочих місць. За попередніми розрахунками, загальна сума прямих збитків України складає близько 50 мільярдів доларів", - сказав Руснак.