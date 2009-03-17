22 березня о 18.10 на телеканалі “Інтер” відбудеться прем’єрний показ кінострічки “Чорта з два”. Це перший спільний проект студії «Інтер Медіа Продакшн» та студії «Ілюзіон Films». Продюсери кінострічки : директор студії «Інтер Медіа Продакшн» Єгор БЕНКЕНДОРФ, виконавчий продюсер студії «Ілюзіон Films» Сурен БАЛАЯН.

Короткий зміст стрічки: «Молода художниця Олександра випадково стає власником небезпечних фотографій, на яких високі міліцейські чини сфотографовані в компанії відомих кримінальних авторитетів. Знімки вже призвели до одного вбивства, наступною жертвою може стати Олександра. Доля випадково зіштовхує її з безпритульним хлопчиком Денисом, якому теж загрожує небезпека. Але тепер вони разом, а разом їм сам чорт не страшний... ».

У фільмі “Чорта з два” знімались : Віктор ГЛАДУШ - виконавець головної ролі, актори Олег ДРАЧ та Олег ПРИМОГЕНОВ.

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