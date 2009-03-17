На телеканалі “Інтер” відбудеться прем’єрний показ кінострічки “Чорта з два”

11:32, 17 березня 2009
Політика
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22 березня о 18.10 на телеканалі “Інтер” відбудеться прем’єрний показ кінострічки “Чорта з два”. Це перший  спільний проект студії «Інтер Медіа Продакшн»  та студії «Ілюзіон Films». Продюсери кінострічки : директор студії «Інтер Медіа Продакшн» Єгор БЕНКЕНДОРФ, виконавчий продюсер студії «Ілюзіон Films» Сурен БАЛАЯН.

Короткий зміст  стрічки: «Молода художниця Олександра випадково  стає власником  небезпечних фотографій, на яких високі міліцейські чини сфотографовані  в компанії відомих кримінальних авторитетів.  Знімки вже  призвели  до одного вбивства, наступною жертвою може стати Олександра. Доля випадково  зіштовхує її з безпритульним хлопчиком Денисом, якому теж загрожує небезпека. Але  тепер вони разом, а разом  їм сам чорт не  страшний... ».

У фільмі “Чорта з два” знімались : Віктор ГЛАДУШ - виконавець головної ролі, актори Олег ДРАЧ та Олег ПРИМОГЕНОВ.

Додаткова інформація за тел. (044) 490-67-65 (36-82) , моб. (067)442-17-43

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