Чубаров: ми не маємо чекати заміни Путіна на іншого політика

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров виступаючи під час 95-го семінару Роуза-Рота у Києві заявив, що "ми не маємо чекати, поки в Росії відбудуться зміни або здійсниться заміна Путіна на якогось іншого політика. Ми маємо зробити все для того, щоб ці зміни якомога скоріше наступили для того, щоб створилися умови для припинення російської агресії як проти України, так і потенційної агресії проти інших її сусідів".

Читайте такожПісля повернення Криму півострів повинні покинути 200 тисяч росіян - ЧубаровВін наголосив, що Путін є "вбивцею десятків тисяч українців" і сьогодні роз'їжджає по всьому світу. "Наші, ваші прем'єри й президенти з ним ручкаються. І поки ми будемо цими нашими, такими двозмістовними, висловлюваннями, діями, поведінкою намагатися вирішити питання повернення Криму під суверенітет України і зупинки російської агресії, - поки буде така двозмістовність, - ми цього не досягнемо", - підкреслив Чубаров.

Він висловив думку, що відтворення територіальної цілісності України має відбуватися за єдиною формулою. "Мені здається, що ми заходимо далі у глухий кут, коли або говоримо, або, не говорячи, думаємо про те, що є пріоритети і покроковість: спершу Донбас, потім Крим. Мені здається, ми маємо переходити на єдину формулу для наших завдань", - заявив Чубаров.

Така формула, зауважив він, має звучати як "відтворення територіальної цілісності Української держави в межах кордонів, визнаних міжнародним співтовариством, включаючи Автономну республіку Крим та місто Севастополь". "Саме така формула не дасть можливості Путіну подалі сподіватися на залишення Криму у складі Російської Федерації", - вважає Чубаров.

Крім цього, Чубаров висловив надію, що на вересень будуть готові пропозиції змін до Конституції щодо Автономної республіки Крим. "Зараз працює робоча група конституційної комісії з підготовки змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної республіки Крим. Я сподіваються, що у вересні ці пропозиції будуть готові і президент їх внесе на розгляд Верховної Ради", - сказав Чубаров.

Депутат додав, що йдеться про вдосконалення статусу Криму з вирішенням питання про відновлення прав кримськотатарського народу.

"Це новий формат Кримської автономії, утворений на основі права кримськотатарського народу на самовизначення у складі Української унітарної держави. Він нам надасть можливості для забезпечення прав і свобод всіх людей, громадян України, які живуть у тимчасово окупованому Криму", - зазначив парламентар.

Також він висловився за необхідність посилення санкцій проти Росії, як персональних, так і секторальних, адже нинішні, на його думку, є недостатніми для того, аби змусити її повернутися до виконання міжнародного права.