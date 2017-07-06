У Британії закликали Київ не зупинятися у реформуванні судової системи та боротьбі з корупцією

Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон закликав українську владу не зупинятися у реформуванні судової системи та боротьбі з корупцією.

Як повідомляє сайт британського зовнішньополітичного відомства, про це Джонсон сказав у своєму вступному слові на початку Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила у Лондоні.

"Мають місце тривожні ознаки того, що реформи сповільняються. І ми бачимо певне занепокоєння щодо обрання нових членів Верховного суду, відсутність прогресу у створенні спеціальних антикорупційних судів. Ми бачили певні перешкоди, з якими стикається громадянське суспільство, (і зокрема) групи, робота яких стосується боротьби з корупцією. І я вважаю, що усі погодяться, що ми повинні зробити більше, аби реалізувати ідеї тих, хто пройшов крізь кулі снайперів під час революції на Майдані", - наголосив Джонсон.

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"І корупція має бути викоріненою - я думаю, що ми усі погоджуємося, - в усіх сферах", - заявив глава британського МЗС.

Також він додав, що робота Національного антикорупційного бюро України та інших антикорупційних органів дасть результат, якщо "винні постануть перед судами".

"Але успіх в судових переслідуваннях та винесенні вироків вимагає очищення судових органів та верховенства права, що надасть усім українцям впевненість, що ніхто не буде звільнений від відповідальності", - сказав Джонсон.