Путін "взяв до відома" заклик Трампа щодо України - Кремль

Президент РФ Володимир Путін "взяв до відома" заклик президента США Дональда Трампа до Росії припинити дестабілізацію ситуації в Україні та з нетерпінням очікує зустрічі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Безумовно, про будь-які заяви пана Трампа, які він робив у Польщі, інших офіційних осіб із Вашингтона ми докладно доповідали пану Путіну для його інформації під час підготовки до майбутньої двосторонньої зустрічі з Трампом", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, як сприйняв Путін зроблену під час візиту до Польщі заяву Трампа із закликом до Росії припинити дестабілізувати Україну і підтримувати іранський і сирійський режими.

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"Він (Путін) взяв це до відома", - сказав Пєсков.

На запитання, чи не зіпсують заяви Трампа майбутню двосторонню зустріч лідерів двох країн, Пєсков закликав дочекатися цього контакту. "Давайте дочекаємося підсумків зустрічі. Тоді буде зрозуміло. Давайте не будемо забігати вперед. Зустрічі ще не було", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи чекає Путін, як Трамп, із нетерпінням зустрічі та чи багато у нього запитань до президента США, Пєсков сказав: "Відповідь позитивна".

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під час виступу на площі Красінських у Варшаві Трамп закликав Росію припинити дестабілізацію ситуації в Україні. "Ми настійно закликаємо Росію припинити її дестабілізуючі дії в Україні та в інших місцях", - наголосив Трамп. Також він закликав Росію припинити підтримку "ворожих режимів", зокрема в Сирії та Ірані.

У Twitter Трамп написав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Путіним. "Я з нетерпінням чекаю всі сьогоднішні зустрічі зі світовими лідерами, зокрема, мою зустріч з Володимиром Путіним. Багато чого треба обговорити", - сказав Трамп.

Зустріч Трампа з Путіним відбудеться в рамках саміту лідерів країн "Великої двадцятки" в Гамбурзі.