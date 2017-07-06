Трамп закликав Росію припинити дестабілізацію ситуації в Україні

"Ми наполегливо закликаємо Росію припинити її дестабілізаційні дії в Україні та в інших місцях", - заявив він під час виступу на площі Красінських у Варшаві, який транслювався на сайті Білого дому.

Також Трамп зазначив, що США і Польща співпрацюють у боротьбі з "дестабілізуючою поведінкою Росії". Сполучені Штати будуть і далі підтримувати мир в Центральній і Східній Європі.

Читайте такожДуда і Трамп згадали про ситуацію в Україні та російсько-білоруські військові навчанняТакож він закликав Росію припинити підтримку "ворожих режимів", в тому числі в Сирії та Ірані. Трамп додав, що Росія натомість повинна "приєднатися до спільноти відповідальних країн у нашій боротьбі проти спільних ворогів та у захисті цивілізації".

Окрім того, президент США заявив: "Ми ведемо важку боротьбу проти радикального ісламського тероризму, і ми переможемо". "Ми не можемо змиритися з тими, хто відкидає наші цінності та використовує ненависть, щоб виправдати насильство проти цивільних", - наголосив він.

Він додав: "Сьогодні Захід також зіштовхується з тими силами, які прагнуть випробувати нашу міцність, щоб підривати нашу впевненість та кинути виклик нашим інтересам".

Крім цього, за день до зустрічі з його російським колегою Володимиром Путіним Трамп заявив, що якщо Росія і втручалася у передвиборчу кампанію в США, то це робили й інші країни. "Я думаю, що це могла бути і Росія. Але я також вважаю, що це могли бути і інші країни. Я не буду уточнювати. Але вважаю, що дуже багато втручалися", - заявив Трамп, передає Бі-бі-сі.

Про те, що зустріч двох президентів відбудеться в форматі окремої бесіди, стало відомо 4 липня. Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що планується "повноцінна сидяча зустріч", а не контакт "на ногах".

Представник Кремля раніше розповів, що Трамп і Путін обговорять боротьбу з міжнародним тероризмом, теми України та Сирії, а також "сферу роззброєння".