Потрібно багато обговорити: Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі із Путіним

Президент США Дональд Трамп чекає зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20. Про це він написав у своєму Twitter.

«Я з нетерпінням чекаю на всі сьогоднішні зустрічі, включаючи мою зустріч із Володимиром Путіним. Потрібно багато обговорити», - написав він.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit#USA