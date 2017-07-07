Потрібно багато обговорити: Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі із Путіним
Трамп також написав, що чекає на всі зустрічі під час саміту.
Президент США Дональд Трамп чекає зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20. Про це він написав у своєму Twitter.
Читайте такожМеркель не збирається бути посередником між Трампом і Путіним на саміті G20
«Я з нетерпінням чекаю на всі сьогоднішні зустрічі, включаючи мою зустріч із Володимиром Путіним. Потрібно багато обговорити», - написав він.
I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit#USA
Як повідомляв УНІАН раніше, очікується, що в кімнаті буде лише шість чоловік під час зустрічі президента США Дональда Трампа із російським лідером Володимиром Путіним у п'ятницю на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі. На зустрічі будуть Трамп, Путін, державний секретар Рекс Тіллерсон, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та перекладачі. Зустріч триватиме півгодини і відбудеться о 15:45 за місцевим часом (16.45 за Києвом).