Потрібно багато обговорити: Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі із Путіним

11:54, 07 липня 2017
Світ
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Трамп також написав, що чекає на всі зустрічі під час саміту.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп чекає зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20. Про це він написав у своєму Twitter.

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«Я з нетерпінням чекаю на всі сьогоднішні зустрічі, включаючи мою зустріч із Володимиром Путіним. Потрібно багато обговорити», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, очікується, що в кімнаті буде лише шість чоловік під час зустрічі президента США Дональда Трампа із російським лідером Володимиром Путіним у п'ятницю на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі. На зустрічі будуть Трамп, Путін, державний секретар Рекс Тіллерсон, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та перекладачі. Зустріч триватиме півгодини і відбудеться о 15:45 за місцевим часом (16.45 за Києвом).

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Теги: #Трамп і Путін#зустріч Трампа з Путіним#саміт G20 у Гамбурзі