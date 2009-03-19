Ющенко: Україна хоче говорити з ЄС про нові обсяги транзиту газу

Україна хоче говорити з ЄС про нові обсяги транспортування газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам у Брюсселі після зустрічі з комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Ми б хотіли говорити про нові обсяги», - сказав він.

Президент України зазначив, що на сьогодні Україна має одну з найпотужніших газотранспортних систем в Європі, але ця система, на його переконання, працюватиме лише в тому випадку, якщо вона буде цікавою для споживачів у Європейському Союзі.

В.ЮЩЕНКО не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, українська газотранспортна система може щорічно поставляти до Європи близько 120 млрд. кубометрів газу.