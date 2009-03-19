Немиря лякає Європу наслідками "фінансової дестабілізації сусідів"

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ зазначає, що фінансова дестабілізація сусідів Європи матиме негативні наслідки і для ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Г.НЕМИРЯ заявив сьогодні, виступаючи в Європейському політичному центрі.

“Якщо сусіди ЄС будуть дестабілізовані, то, відповідно, це матиме негативний ефект і на сам ЄС”, - сказав він.

Віце-прем’єр зазначив, що на сьогодні економіки ЄС та його сусідів є взаємопов’язаними, про що свідчить, в тому числі і той факт, що близько 30% українських банків належать європейським банкірам.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до ряду країн, в тому числі до країн-членів ЄC з проханням надати допомогу на стабілізацію бюджету.