В органах державної влади залишилися лише пенсіонери і вагітні жінки?

Зменшення зарплат і бездумне скорочення державних службовців знизить державний контроль над господарською діяльністю і якість розроблюваних нормативних актів, вважають опитані тижневиком «Коментарі:» експерти.

Як відомо, ще з кінця минулого року уряд істотно скоротив виплати різноманітних надбавок і премій, які є основною складовою доходів чиновників.

«Цей крок, безумовно, зумовить зниження зарплат по всій міністерській вертикалі, до найнижчої ланки. У цілому держслужбовці негативно сприймуть такі ініціативи», - говорить перший заступник міністра з питань праці й соціальної політики Павло РОЗЕНКО.

Крім того, за даними видання, під планове 20% скорочення апарату у міністерствах і відомствах насамперед підпадають «молоді і перспективні». А їх більш досвідчені колеги, як правило, знаходять спосіб, щоб утриматися на службі. У результаті, в органах державної влади залишаються працювати пенсіонери й жінки, що досиджують до декретної відпустки.

Тоді як, на думку експертів, саме приплив молоді у державний апарат, який спостерігався в останні роки, дозволив покращити якість роботи чиновництва.

«Збільшення зарплат чиновникам підвищило престижність роботи в органах держслужби. Туди почала приходити молодь, зменшилася плинність кадрів. Чиновники стали затримуватися на своєму місці більше трьох років, і це підвищило якість їхньої роботи. На прикладі Міністерства юстиції можу сказати, що якість підготовки законопроектів суттєво змінилася: документи стали більш юридично грамотними, аніж це було в 2003–2004 роках», - розповів голова Центру політико-правових реформ Віктор ТИМОЩУК.

Плинність кадрів з міністерств і відомств породжує ще одну проблему - на вакантні посади керівники відомств не можуть найняти нових співробітників.

«Ситуація просто парадоксальна. З метою економії коштів уряд втрачає бюджетні надходження. Уже котрий місяць я не можу найняти нових співробітників у Держінспекцію з енергозбереження, що покликана стежити за нормативами споживання газу й застосовувати санкції до неощадливих підприємств, оскільки Мінфін забороняє мені це робити. У мене просто немає людей для проведення аудита», - поскаржився «Коментарям:» голова Національного агентства з питань ефективного використання енергоресурсів Ігор ЧЕРКАШИН.

Натомість, на думку голови комітету Верховної Ради з питань праці й соціальної політики Василя ХАРИ, щоб дійсно зберегти хороший кадровий склад і заощадити бюджетні кошти, Кабміну варто було б переглянути адміністративний склад апарату державної влади, ліквідувавши дублювання функцій різними міністерствами й відомствами.