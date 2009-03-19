Ющенко думає переписати Конституцію до президентських виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає можливим внесення змін до Конституції до президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам після засідання саміту Європейської народної партії.

«Це можливо, чому б ні», - сказав він.

Він підкреслив, що саме непродумана конституційна реформа 2004 року внесла серйозні дисбаланси в роботу органів державної влади, і тому зміни до Конституції є на сьогодні дуже важливими.

Водночас він не захотів детально говорити про те, як саме він бачить процес внесення змін до Конституції ще до президентських виборів.

“Зараз я міркую над тим, якщо мені свої плани по даному питанню позиціонувати, то це не повинна бути однохвилинна розмова, тому що я глибоко в цьому переконаний – левову частину політичної дестабілізації привносять конституційні проблеми», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можливе внесення змін до Конституції без Партії регіонів та БЮТ, оскільки вони мають разом 300 голосів в парламенті, В.ЮЩЕНКО зауважив: «Ви не праві. Я хочу вас запевнити, що те застереження, про яке ви говорили, це не фатально. Тому що ідеї є набагато сильніші, ніж чийсь опортунізм».