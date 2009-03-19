Солана нагадав Ющенкові й Тимошенко, що часу лишилось мало

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА на зустрічах з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 18 та 19 березня закликав їх діяти "рішуче та швидко задля виконання умов Угоди про стабілізаційну позику від Міжнародного валютного фонду".

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейської Комісії в Україні.

На обох зустрічах сторони обговорили ситуацію в Україні та відносини України з ЄС.

За інформацією Представництва ЄК, Х.СОЛАНА висловив серйозну стурбованість ситуацією в Україні, яка стала наслідком сильного впливу глобальної фінансової кризи та тривалих ускладнень на внутрішньополітичній арені. Фінансова криза – проблема не лише однієї України, адже криза має більш широкі наслідки, в тому числі і для ЄС.

Високий Представник закликав як Президента, так і прем’єр-міністра України діяти рішуче та швидко задля виконання умов Угоди про стабілізаційну позику від Міжнародного валютного фонду, погоджену у 2008 році, а також працювати разом для порятунку країни від фінансової кризи.

Х.СОЛАНА повторив, що ЄС залишається прихильним до Україні. Він наголосив, що виконання умов МВФ дуже важливе для того, щоб ЄС був спроможним надалі допомагати Україні рухатись у правильному напрямку.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть у разі відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна повинна отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

3 березня Міжнародному валютному фонду було офіційно надіслано проект листа про наміри подальшої співпраці з фондом, який є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

7 березня тижневик «Дзеркало тижня» (№8(736) від 7-13 березня) опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду було повернено відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого траншу кредиту в розмірі 16,5 млрд. доларів, повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

11 березня Президент повідомив, що українська влада узгодила всі проблемні моменти, на яких наголошував Міжнародний валютний фонд, і за добу буде направлено новий лист до МВФ.

За словами В.ЮЩЕНКА, зустріч була присвячена відповіді керівника місії МВФ в Україні на узгоджений лист української влади, який надійшов 4 березня.

Він зазначив, що в ході наради вдалося узгодити всі розбіжності, які існували в української сторони на ті чи інші застереження МВФ. Зокрема, це стосувалося питань збалансування Пенсійного фонду, збалансування держбюджету на 2009 рік і збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України». «Я дав 24 години, щоб лист намірів був допрацьований, і я сподіваюся, що через добу він буде направлений до МВФ за підписом усіх сторін», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Однак досі цього не зроблено.