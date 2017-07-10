Законопроект про реінтеграцію Донбасу буде внесений в Раду восени - Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде внесений до парламенту восени після консультацій з міжнародними партнерами. Про це він повідомив за результатами засідання РНБО.

«Ще одна тема стосується закону про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відповідний документ був розроблений апаратом РНБО разом з експертами, фахівцями з питань безпеки, ми долучали до цього питання і представників депутатського корпусу», - заявив він.

«Відповідний законопроект готовий, але є доручення президента Петра Порошенка, яке реалізоване на засіданні РНБО, щодо проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами. Насамперед це стосується держав-учасниць "нормандського формату" - Німеччини, Франції та США, наших партнерів по НАТО щодо змісту цього закону», - додав Турчинов.

Читайте такожЗаконопроект щодо реінтеграції Донбасу вже напрацьований - Парубій«Я сподіваюсь, що після відповідних консультацій на початку вересня закон буде внесений до ВР», - заявив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього визволення. Для цього,вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

14 червня президент Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

20 червня Порошенко за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерам України.