Порошенко здійснив кадрові перестановки в СБУ

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови СБУ Михайла Глуговського та призначив на цю посаду колишнього начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Віктора Кононенка.

Про це йдеться в опублікованому на сайті президента указі № 180/2017 "Про звільнення Михайла Глуговського з посади заступника голови Служби безпеки України".

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В підписаному президентом указі № 182/2017 йдеться про призначення Кононенка заступником голови Служби безпеки України.

Перед цим президент указом № 181/2017 звільнив Кононенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.