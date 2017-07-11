Порошенко здійснив кадрові перестановки в СБУ
10:55, 11 липня 2017Політика
561 0
Новим заступником голови Служби безпеки України став Віктор Кононенко.
Михайла Глуговського було звільнено з посади заступника голови СБУ / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови СБУ Михайла Глуговського та призначив на цю посаду колишнього начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Віктора Кононенка.
Про це йдеться в опублікованому на сайті президента указі № 180/2017 "Про звільнення Михайла Глуговського з посади заступника голови Служби безпеки України".
Читайте такожПорошенко змінив начальників СБУ у шести областях
В підписаному президентом указі № 182/2017 йдеться про призначення Кононенка заступником голови Служби безпеки України.
Перед цим президент указом № 181/2017 звільнив Кононенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter