Рада почала розгляд подання на зняття недоторканності з Лозового

Верховна Рада почала розгляд подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності заступника голови депутатської фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Голова ВР Андрій Парубій зачитав резолюцію подання.

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Як повідомляв УНІАН, ГПУ підозрює депутата Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

За словами Луценка, за результатами перевірок, проведених Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Державною фіскальною службою, Лозовой у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету Лозовим не було сплачено 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір в сумі 129 тис. 329 грн.

5 липня регламентний комітет ВР назвавподання ГПУ на Лозового недостатньо обґрунтованим і направив його Парубію.