Туреччина підтримує політику відкритих дверей щодо вступу України у НАТО - посол
Він заявив, що Україна повинна прагнути вступити до НАТО, коли буде готова до цього.
Посол Туреччини Йонет Джан Тезель заявляє, що його країна підтримує політику відкритих дверей щодо вступу України до НАТО. Про це він сказав під час спілкування з українськими студентами та молоддю.
Читайте такожЗМІ: стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з послами НАТОЗа словами Тезеля, він стежив за подіями, які були пов'язані з візитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга та членів Північноатлантичної ради до України 11 липня, і чув заяви президента Петра Порошенка та генсека Альянсу.
"Україна намагається гармонізувати країну, покращити свій потенціал, аби відповідати стандартам НАТО, що ми підтримуємо. Туреччина підтримує політику відкритих дверей для України", - сказав посол.
Як наголосив Тезель, Україна повинна прагнути вступити до НАТО, коли буде готова до цього. "І коли буде повний консенсус. Але, в принципі, це можливо. Це те, що вчора сказано", - зауважив посол.
Окрім цього, він звернув увагу на те, що Альянс сприймається в Україні «у той спосіб, в який не заслуговує, щоб про нього так думали». Тезель пояснив, що йдеться про російське бачення НАТО.