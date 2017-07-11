Туреччина підтримує політику відкритих дверей щодо вступу України у НАТО - посол

Посол Туреччини Йонет Джан Тезель заявляє, що його країна підтримує політику відкритих дверей щодо вступу України до НАТО. Про це він сказав під час спілкування з українськими студентами та молоддю.

Читайте такожЗМІ: стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з послами НАТОЗа словами Тезеля, він стежив за подіями, які були пов'язані з візитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга та членів Північноатлантичної ради до України 11 липня, і чув заяви президента Петра Порошенка та генсека Альянсу.

"Україна намагається гармонізувати країну, покращити свій потенціал, аби відповідати стандартам НАТО, що ми підтримуємо. Туреччина підтримує політику відкритих дверей для України", - сказав посол.

Як наголосив Тезель, Україна повинна прагнути вступити до НАТО, коли буде готова до цього. "І коли буде повний консенсус. Але, в принципі, це можливо. Це те, що вчора сказано", - зауважив посол.

Окрім цього, він звернув увагу на те, що Альянс сприймається в Україні «у той спосіб, в який не заслуговує, щоб про нього так думали». Тезель пояснив, що йдеться про російське бачення НАТО.