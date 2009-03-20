Луценко попередив Балогу: не прийде, приведуть силою

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО допускає силовий привід глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ для дачі свідчень у справі про вбивство в Закарпатті у разі ігнорування ним повісток на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Донецьку на брифінгу.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «слідчий у Закарпатті, який розслідує справу про вбивство, вважає за необхідне допитати пана В.БАЛОГУ як свідка».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «щойно В.БАЛОЗІ буде направлена повістка, він повинен з`явитися до слідчого і дати правдиві свідчення, якщо ні - буде застосований силовий привід, як це було з іншими високопоставленими особами».

Міністр не став уточнювати, про які саме злочини йде мова, тільки зазначив, що В.БАЛОГА дізнається суть справи «прямо на допиті». «Закон існує для всіх, він (В.БАЛОГА) має поважати обов`язки і права слідчого України», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, раніше Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що МВС має ряд запитань до В.БАЛОГИ у зв`язку з кримінальною справою, що розслідується, про вбивство людини в Закарпатській області.

"Так, у нас є до нього запитання іншого характеру - ми маємо намір викликати його на допит у справі про вбивство в Закарпатті, збираємося поставити йому і ряд інших запитань", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.