Рада 15 листопада проведе слухання про становище молоді в Україні
12:15, 12 липня 2017Політика
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Зазначається, що темою слухань буде "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації".
За це рішення з другої спроби проголосував 231 народний депутат із 344, зареєстрованих у сесійній залі / фото УНІАН
Верховна Рада України ухвалила постанову про проведення 15 листопада парламентських слухань про становище молоді в Україні (№ 6491).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосував 231 народний депутат із 344, зареєстрованих у сесійній залі.
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Зазначається, що темою слухань буде "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації".
Як відомо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний в необхідності залучення молоді до роботи всіх рівнів влади.
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