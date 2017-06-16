Гройсман переконаний в необхідності залучення молоді на всі рівні влади

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний в необхідності залучення молоді до роботи всіх рівнів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, беручи участь у 10-му Щорічному молодіжному форумі освітніх програм «Завтра.UA» та «Всесвітні студії».

“Глибоко переконаний в тому, що сьогодні нам потрібно приводити на всі рівні влади молодих, енергійних, розумних людей, які мають знання, мають бажання, прагнення своїми власними силами змінити нашу країну”, - сказав він.

Гройсман нагадав при цьому про плани привести близько 1 тис. молодих спеціалістів на службу в уряд.

Він також наголосив, що “знання мають бути мотивовані з боку держави”.

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Глава уряду також додав, що чинна система підтримки освіти, науки й інновацій є застарілою і потребує перезавантаження та ухвалення непростих рішень, над якими працює уряд.

"Нам зараз потрібно зрозуміти, яким чином перезавантажити підтримку науки й інновацій. Система управління наукою залишилася старою, треба працювати, аби знайти правильне рішення", - сказав він та підкреслив, що це – надскладна сфера і вона формує значний виклик.