Трамп про зустріч з Путіним: ми дуже добре порозумілися

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «прекрасно порозумівся» зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в інтерв'ю телеканалу CBN Трамп сказав: «Люди говорили: ой, вони не повинні ладнати. Ну і хто це говорить? Я думаю, що ми дуже, дуже добре порозумілися. Ми неймовірно сильна ядерна держава , і вони так само. Немає жодного сенсу нам не мати взагалі ніяких відносин».

Як приклад вдалої співпраці з Путіним Трамп назвав перемир‘я, яке недавно набуло чинності на південному заході Сирії.

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За словами Трампа, він також упевнений, що Путін волів би бачити Хілларі Клінтон у ролі президента США. «Якби Хілларі виграла, від нашої армії нічого б не залишилося, - пояснив свою думку Трамп. - Ціни на енергоносії у нас були б набагато вищими. Ось що Путіну в мені не подобається. І ось чому я запитую: чого б йому віддавати мені перевагу?».

Минулого тижня Трамп і Путін зустрічалися на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбургу.