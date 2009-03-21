США: Україна має сама вирішувати, куди їй вступати раніше

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР зазначає, що Україна має сама вирішувати, куди їй вступати раніше: до Європейського Союзу чи НАТО.

Про це він сказав у програмі «Свобода на «Інтері» в п’ятницю пізно ввечері, відповідаючи на запитання про те, чи обов’язково Україна має вступити до НАТО, щоб потім стати членом Євросоюзу.

«Що спочатку - членство в ЄС і в НАТО – це питання Україна має вирішувати сама. Мої спостереження такі, що процес подачі заявки на вступ до ЄС є процесом доволі довготривалим. Якщо Україна вирішить, що вона хоче вступити в НАТО, це займе коротший проміжок часу, можливо 4, 5 чи 8 років», - сказав Посол США.

При цьому він зауважив, що США вітатимуть рішення України вступити до НАТО, але й з розумінням поставляться до того, що Україна не вступить до Північноатлантичного альянсу. Він запевнив, що в будь-якому разі США залишатимуться стратегічним партнером України.

«Наша офіційна політика така, що якщо Україна бажає вступити до НАТО чи будь-якого іншого альянсу, - це рішення має прийняти сама Україна», - сказав В.ТЕЙЛОР.