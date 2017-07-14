"Ресурс терпіння вичерпано": нардеп Константіновський заявив про відмову від мандата

В'ячеслав Константіновський написав заяву про відмову від мандата народного депутата.

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Про це він повідомив на Facebook в четвер увечері.

"Сьогодні ухвалив рішення, яке повалило величезний тягар з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандата. Завтра вранці воно буде в секретаріаті ВР і, сподіваюся, буде проголосовано на наступній сесі.ї Перший раз я хотів це зробити через півроку після обрання, але кілька разів відкладав, сподівався, що звикну", - написав Константіновський.

Константиновський заявив, що майже три роки в Раді були самими похмурими в його житті.

"Я бажаю цього парламенту терпіння і успіхів з реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь працюючи в бізнесі. Мені здається, наші ресторани і клуби робили Київ хоч трохи більш комфортним і європейським. Дякую своїм виборцям за довіру і прошу вибачення за те, що не зміг повний термін захищати їх інтереси. Боротьбу за повернення землі радгоспу "Пуща-Водиця" буду продовжувати, команда юристів вже працює", - написав політик.

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Він додав, що не згоден з огульним поливанням брудом депутатів і парламенту в цілому і не готовий більше терпіти незаслужене приниження.

"Мій ресурс терпіння виснажився. Я бажаю цьому парламенту терпіння і успіхів з реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь, працюючи в бізнесі", – підсумував Константіновський.

В'ячеслав Константіновський був обраний по 220-му одномандатному округу від політичної партії "Народний фронт". У червні 2015 року він вийшов зі складу фракції.

Нардеп в декларації за 2015 рік вказав, що має $14,7 млн готівкою.

У лютому 2017 року Генпрокуратура підозрювала його у несплаті податків, проте пізніше претензії були зняті.

У 2014 році він оголосив про продаж своєї машини марки Rolls-Royce і про те, що пожертвував отримані 2,5 млн грн на потреби української армії.