Тимошенко вірить, що Москва дасть грошей, попри демарш її делегації

Україна і Європейський Союз планують залучити Росію до модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Брюсселі на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Україна, як і Європейський Союз, має чіткий намір залучити Росію як партнера до цієї великої програми реконструкції та модернізації (ГТС – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу Ж.БАРРОЗУ підтвердив такі плани, зазначивши, що якщо Росія висловить бажання брати участь в модернізації, то «ми з радістю її приймемо».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в модернізації української ГТС мають брати участь як постачальники природного газу, так і його споживачі, і, звичайно ж, Україна як власник ГТС.

«Я вірю в те, що цей проект буде успішним, і вірю, що всі сторони докладуть всіх зусиль, і ми досягнемо успішного результату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що підписана сьогодні за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції заява з питань модернізації ГТС відкрита для всіх бажаючих взяти участь в такій модернізації.

«Я впевнена, що якщо «Газпром», Російська Федерація мають намір або інвестувати в цей процес, або залучити російські компанії, які безпосередньо зможуть взяти участь у здійсненні модернізації та реконструкції, – ми будемо це вітати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що підписаний сьогодні документ готувався більше року для отримання сприяння Єврокомісії та міжнародних фінансових організацій з модернізації ГТС.

Також прем`єр повідомила, що, згідно з документом, ГТС залишатиметься у власності держави Україна.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація, що була присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової спільної декларації.

Як заявив УНІАН заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ, подальший розвиток конференції делегації Росії не цікавий.

“Нам не цікаве те, що буде далі. І так все ясно... Нам шкода, що Україну втягнули в європейські “розборки”, - сказав В.ГОЛУБЄВ.

У свою чергу, міністр енергетики Сергій ШМАТКО висловив думку, що навряд чи підсумки цієї конференції будуть цікаві самій Україні. Члени української делегації заявили, що Україна вибудовує плани з банками і у них, безумовно, є інтерес надавати кредитні кошти. Інтерес же Росії полягає в тому, щоб українська ГТС була модернізована і гарантувала безперебійну роботу на тривалий період.

Заступник голови правління ВАТ «Газпром» В.ГОЛУБЄВ сьогодні заявив, що сума, необхідна для модернізації української ГТС, має бути в 10 разів більше тієї, що обговорюється в Брюсселі на конференції.

Сьогодні після підписання підсумкового документа міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН і перший заступник голови НАК “Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО на конференції представили майстер-план модернізації ГТС України.

Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалася з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.