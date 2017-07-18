За три роки звільнено лише 15% суддів, які виносили неправомірні рішення щодо майданівців - адвокат

За три роки після Революції гідності в Україні звільнено лише 15% суддів, які виносили неправомірні рішення щодо учасників акцій протестів у листопаді 2013-лютому 2014 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу «На конкурсі до Верховного Суду перемагає (не)доброчесність» сказав адвокат, член Громадської ради доброчесності, голова Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, активіст "АвтоМайдану" Роман Маселко.

Говорячи про суддів, які притягували до відповідальності активістів під час Революції гідності, Маселко зазначив, що "було величезне очікування суспільства, що ці судді понесуть покарання, оскільки вони однозначно використовувалися, як інструменти розправи над учасниками акцій протесту".

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"Є очевидні факти, що вони виносили неправосудні рішення. І таких суддів було понад 330. Що ми маємо через три роки дії закону про відновлення довіри до судової влади? Всього 51 суддя наразі звільнений з понад 330. Тобто, це трохи більше 15%", - наголосив Маселко.

"Переважна більшість - справи закриті. Переважна більшість суддів, дуже одіозних, таких як Богдан Санін, Євген Аблов, суддя (Владислав) Дев'ятко, який зараз судить Януковича, та інші судді, залишились у судовій системі, продовжують здійснювати судочинство. Вища рада правосуддя допомогла їм залишитись у системі. Також Вища рада правосуддя не зробила нічого для того, щоб з'ясувати, хто ж керував цими процесами, хто впливав на суддів... Все це стверджує, все це доводить, що Вища рада правосуддя, на жаль, самостійно, однозначно не зробить те, що від них очікує суспільство", - додав Маселко.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності того, щоб у процесі призначення суддів Верховного суду суспільство також брало участь, могло контролювати і впливати на цей процес.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів обіцяють до 1 серпня передати Вищій раді правосуддя матеріали щодо кандидатів на посади суддів Верховного суду.

Після оприлюднення рейтингу кандидати, які пройдуть відбір у ВККСУ, будуть передані на розгляд Вищої ради правосуддя, яка визначить остаточний перелік кандидатів у новий Верховний суд. Після видання відповідного указу президентом України ці кандидати стануть суддями Верховного суду.