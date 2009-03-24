Черновецький будь-кому розкаже, як стати мільйонером. Задорого...

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні презентував свою книгу «Як стати мільйонером».

Як передає кореспондент УНІАН, книгу видало видавництво «Фоліо» тиражем 15 тис. примірників.

Як зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, представлена сьогодні книга узагальнює його 15-річний досвід успішної роботи у бізнесі. Столичний голова нагадав, що, згідно з останнім рейтингом провідного польського журналу «Wprost», він увійшов у сотню найбагатших людей Європи і стоїть на 85-у місці.

«Багато хто називає мене фантазером, але фантазер навряд чи став би 85-ю найбагатшою людиною Європи», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши: «Це книга успішної людини». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що у книзі містяться рекомендації для тих, хто хоче розпочати власний бізнес, також книга буде корисною для вже успішних бізнесменів.

До видання також увійшли всі законопроекти стосовно підприємницької діяльності, підготовлені Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у той час, коли він був народним депутатом України.

Окрему главу автор книги присвятив порадам, яких помилок треба уникати при веденні бізнесу.

За словами мера, його життєва філософія полягає у тому, що сильні люди повинні дбати не тільки про себе, свою родину та свій бізнес, а й про тих, хто потребує допомоги і опіки – соціально незахищених верств населення.

«Крупний бізнес не буває без благодійних програм. Сьогодні у мене їх дві. Це центр «Стефанія». Я витрачаю 3 млн. доларів на місяць своїх доходів на соціальні програми. Друга програма – допомога наркоманам (у боротьбі із залежністю – УНІАН)», - повідомив столичний голова.

За його словами, книга «Як стали мільйонером» коштуватиме недешево, а всі кошти, зібрані від її продажу, будуть спрямовані на благодійність, зокрема, підтримку реабілітаційного центру «Стефанія», де щодня харчується близько 2 тис. знедолених.

«Книга буде продаватися дорого. Неправильно роздавати поради безкоштовно», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він планує продовжити написання книг, кожна з яких буде присвячена окремому напрямку у бізнесі.

«Я можу написати, як розвивати туристичні компанії, як ефективно займатися транспортом, як керувати банками. Будь-який варіант бізнесу мені відомий. Все я пройшов на власній крові», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У торгівельній мережі книгу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «Як стати мільйонером» уже сьогодні можна придбати за ціною 98 грн.