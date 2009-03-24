Черновецький будь-кому розкаже, як стати мільйонером. Задорого...
Бо поради безкоштовно - це неправильно
|Леонід Черновецький
Як передає кореспондент УНІАН, книгу видало видавництво «Фоліо» тиражем 15 тис. примірників.
Як зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, представлена сьогодні книга узагальнює його 15-річний досвід успішної роботи у бізнесі. Столичний голова нагадав, що, згідно з останнім рейтингом провідного польського журналу «Wprost», він увійшов у сотню найбагатших людей Європи і стоїть на 85-у місці.
«Багато хто називає мене фантазером, але фантазер навряд чи став би 85-ю найбагатшою людиною Європи», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши: «Це книга успішної людини». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що у книзі містяться рекомендації для тих, хто хоче розпочати власний бізнес, також книга буде корисною для вже успішних бізнесменів.
До видання також увійшли всі законопроекти стосовно підприємницької діяльності, підготовлені Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у той час, коли він був народним депутатом України.
Окрему главу автор книги присвятив порадам, яких помилок треба уникати при веденні бізнесу.
За словами мера, його життєва філософія полягає у тому, що сильні люди повинні дбати не тільки про себе, свою родину та свій бізнес, а й про тих, хто потребує допомоги і опіки – соціально незахищених верств населення.
«Крупний бізнес не буває без благодійних програм. Сьогодні у мене їх дві. Це центр «Стефанія». Я витрачаю 3 млн. доларів на місяць своїх доходів на соціальні програми. Друга програма – допомога наркоманам (у боротьбі із залежністю – УНІАН)», - повідомив столичний голова.
За його словами, книга «Як стали мільйонером» коштуватиме недешево, а всі кошти, зібрані від її продажу, будуть спрямовані на благодійність, зокрема, підтримку реабілітаційного центру «Стефанія», де щодня харчується близько 2 тис. знедолених.
«Книга буде продаватися дорого. Неправильно роздавати поради безкоштовно», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він планує продовжити написання книг, кожна з яких буде присвячена окремому напрямку у бізнесі.
«Я можу написати, як розвивати туристичні компанії, як ефективно займатися транспортом, як керувати банками. Будь-який варіант бізнесу мені відомий. Все я пройшов на власній крові», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
У торгівельній мережі книгу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «Як стати мільйонером» уже сьогодні можна придбати за ціною 98 грн.