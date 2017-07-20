Тransparency International закликала оприлюднити вирок суду щодо конфіскації "грошей Януковича"

Transparency International закликала український парламент домагатися офіційного оприлюднення результатів судового процесу, в рамках якого було прийнято рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів викрадених за часів Віктора Януковича активів.

Про це повідомляє Transparency International Україна.

"Головний офіс міжнародної антикорупційної організації Transparency International виступив з різкою заявою щодо України. Організація закликає український парламент домагатися офіційного оприлюднення результатів судового процесу, в межах якого було прийнято рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів США викрадених активів. Це необхідно для того, щоби оскарження прийнятого рішення та змінення прийнятої постанови у подальшому були неможливими", - йдеться у оприлюдненій заяві.

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У той же час, TI стурбована тим, що її представництво в Україні піддається постійному тиску, оскільки вимагає належного судочинства.

"Конфіскація приблизно 1,5 млрд дол. є безпрецедентним рішенням в межах корупційної справи в Україні. Однак існують питання щодо легітимності процесу конфіскації. Це рішення може бути оскаржене тими особами, чиї активи були конфісковані, у разі, якщо не було дотримано відповідних судових процедур та, відповідно до українського законодавства, виконання існуючої вимоги щодо офіційного оприлюднення вироку суду", - підкреслюється у заяві.

"Ми хочемо, щоб ця справа була відкрита для громадськості та питання щодо викрадених активів було остаточно закрите, але ми не хочемо стикатися з переслідуванням лише за наполегливі спроби вирішити це питання раз і назавжди", - зазначив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.