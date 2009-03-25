Шуфрич і Лукаш вирішили прискорити розслідування отруєння Ющенка

Народні депутати України Олена ЛУКАШ та Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) внесли до парламенту проект постанови “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича та з`ясування причин і виявлення осіб винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачі матеріалів до суду”.

Відповідний проект постанови зареєстровано на сайті парламенту.

Як повідомила в інтерв’ю УНІАН О.ЛУКАШ, керівником комісії пропонується обрати народного депутата України Володимира СІВКОВИЧА (фракція Партії регіонів), оскільки він вже очолював таку ТСК в одному з попередніх скликань парламенту і “знайомий з даною темою”. Вона нагадала, що тоді комісія не змогла прозвітувати, а лише “обмежилася інформацією політичних причин”.

О.ЛУКАШ наголосила, що пропонується створення такої ТСК для того, щоб “ця карта не використовувалась ніким під час виборчої кампанії”. За її словами, на сьогодні “дуже частими стали виклики до Генеральної прокуратури України представників Партії регіонів” щодо справи про отруєння В.ЮЩЕНКА. Вона додала, що “викликаються особи, які взагалі не знайомі з В.ЮЩЕНКОМ і не знаходилися на одній території з паном ЮЩЕНКОМ”. О.ЛУКАШ не захотіла називати їх прізвищ, лише зазначила, що “це майже вся фракція Партії регіонів”.

За її словами, комісія має з’ясувати чому “це слідство як та пісня народів східних ніколи не завершується, та коли матеріали будуть передані до суду, чому така цікавість нездорова Генеральної прокуратури до наших депутатів, чи не вчиняє тим самим генпрокуратура тиск на них?”.

О.ЛУКАШ вважає, що ініціатива щодо створення ТСК буде підтримана в парламенті, оскільки “всі фракції надали своїх представників, що свідчить про розуміння необхідності з’ясування обставин цієї справи”.