Луценко не виключає висунення нових підозр керівництву Криворізької міськради

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає висунення нових підозр керівництву Криворізької міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпрі.

За його словами, у криворізькій міськраді була створена стійка група, яка керувала незаконними методами.

Він наголосив, що є багато доказів, фактів та документів, які опрацьовує слідство.

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“Я дуже добре знаю мера Кривого Рога Юрія Вілкула і з повагою ставлюся до нього як до людини. Але як посадовець він підозрюється у вчиненні дій, які мають ознаки кримінального правопорушення. Це тиск на бізнес, розкрадання бюджетних коштів, незаконне привласнення комунального майна та ряд інших дій”, - підкреслив Луценко.

Генпрокурор також заявив, що справи по Кривому Рогу будуть завершені, “верхівка міськради отримає підозри та обвинувальні висновки”.