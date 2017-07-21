Що писали іноземні ЗМІ про Україну: проголошення "Малоросії" на Донбасі та роковини трагедії МН17 (інфографіка)

Найбільше про Україну традиційно писали американські ЗМІ. На їхніх сторінках з'являлися інформаційні матеріали стосовно проголошення "Малоросії" проросійськими сепаратистами.

Французька газета RFI критично поставилась до сміттєвої кризи у Львові, яка, на думку видання, стала можливою внаслідок боротьби між собою українських політиків. Le Monde дорікала українській владі у намаганні "приборкати" НАБУ, призначивши його аудитором лояльну до влади людину.

Професорка Університету Раєрсона, Діане Франсіз, у своїй статті для Atlantic Council закликала МВФ припинити надання будь-якої фінансової допомоги Україні, допоки там не будуть впроваджені усі необхідні антикорупційні реформи.

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Професор Рутгерського університету, Олександр Мотиль, навпаки, вважає, що процес імплементації реформ в Україні відбувається успішно, чого не завжди помічають на Заході.