З проголошенням "Малоросії" Росія остаточно стала стороною конфлікту - Фріз

Голова Постійної парламентської делегації в ПА НАТО, народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз стверджує, що проголошення "Малоросії" на тимчасово окупованих територіях на сході України цілком змінює ситуацію щодо війни на сході України. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Утворення так званої Малоросії вчора засудили всі країни - нормандського формату, разом з тим фактично мовчазна згода Кремля (оскільки офіційного засудження заяви не було зроблено) цілком змінює ситуацію щодо війни на сході України", - стверджує Фріз.

"Зважаючи на те, що формат "Малоросія" прямим чином вказує на територіальні претензії саме Російської Федерації на східні регіони України, окупаційний характер дій Росії не тільки в анексованому Криму, але й на Донбасі, то формально ми відходимо від поняття сепаратизм в діях посібників Кремля, та маємо справу з відкритим колабораціонізмом", - пояснює нардеп.

"З проголошенням Захарченком Малоросії Росія остаточно стала стороною конфлікту", - резюмувала Фріз.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко запропонував "замість України" створити "перехідну державу "малоросія". За словами Захарченко, "створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі".