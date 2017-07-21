Франція рішуче засудила загострення ситуації на Донбасі

Франція засуджує загострення ситуації, які спостерігалися останніми днями на Донбасі. Про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ Франції, поширеній посольством Франції в Україні.

"Ми засуджуємо силові зіткнення, які спостерігалися останніми днями на сході України і в яких, за офіційними даними, загинуло одинадцять військовослужбовців ЗС України. Ми засуджуємо так само обстріли міських кварталів Авдіївки і Красногорівки Донецької області, в яких знов довелось сплатити важку данину цивільному населенню", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ці втрати додалися до близько 30 загиблих на сході України з початку місяця і понад 40 минулого місяця.

У заяві підкреслюється, що необхідно терміново домогтися негайного прогресу в питаннях безпеки.

"Саме в цьому сенсі ми продовжуємо спільно з Німеччиною в рамках Нормандського формату виступати за досягнення повного виконання Мінських домовленостей", - зазначається в повідомленні МЗС Франції.