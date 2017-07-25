Головного фігуранта "газової справи" Онищенка будуть судити заочно через втечу - керівник САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що народного депутата Олександра Онищенка, який підозрюється в організації корупційної схеми з продажу газу, судитимуть заочно через втечу за кордон. Про це керівник САП заявив в інтерв'ю газеті "Голос України".

Читайте також"Газова справа" Онищенка: суд скасував арешт Постного"Справу Онищенка направлено до суду - будемо починати заочне засудження, бо він втік", - наголосив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.