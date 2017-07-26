Януковичу можуть надати статус потерпілого у справі про нібито замах на нього у 2014 році

Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвокатів екс-президента Віктора Януковича і зобов'язав Печерський районний суд Києва розглянути заяву про надання статусу потерпілого Януковичу у справі про замах на його життя. Про це повідомляє канал "112".

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Так, сьогодні Апеляційний суд столиці розглядав скаргу сторони захисту про те, що Печерський суд Києва відмовився розглядати скаргу на процесуальне рішення слідчого судді у справі Януковича. Мова йде про кримінальне провадження, пов'язане із замахом на Януковича. Тоді суддя заявив, що відмовляється визнавати його потерпілим. Це підкреслювала сторона захисту, щоб визнати Януковича потерпілим.

Як розповів адвокат Януковича, Ігор Федоренко, мова йде про часи під час Революції Гідності, про лютий, коли Янукович залишив столицю і, за словами Федоренка, на нього було скоєно кілька замахів. Також Федоренко зазначив, що після цієї постанови Апеляційного суду далі Печерський райсуд повинен знову почати розглядати скаргу адвокатів Януковича. Також під час засідання суддя додала до справи кілька клопотань, пов'язаних з самою справою - документи і заяву від адвокатів.

Як відомо, Янукович раніше заявляв, що приїде на територію України для участі у засіданнях Оболонського районного суду Києва з розгляду справи про державну зраду після того, як Генеральна прокуратура України почне розслідування його заяв про замах на вбивство.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді міста Києва у відеорежимі оголосив екс-президенту України Віктору Януковичу повідомлення про підозру у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою здійснення зміни меж території держкордону України та веденні агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.