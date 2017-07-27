Муженко розповів про допомогу США, яка "значно посилює ЗСУ"

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко наголошує, що консультативно-дорадча допомога, яку надають радники зі Сполучених Штатів Америки, значно посилює ЗСУ.

Як повідомляється на сторінці Генштабу Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook, про стан двостороннього військового співробітництва та реформування ЗСУ йшлося під час протокольної зустрічі Муженка із заступником міністра оборони США Лорою Купер, яка відбулася 26 липня у Києві.

"Ми вдячні за постійну увагу уряду США до ситуації в Україні, допомогу та підтримку. Консультативно-дорадча допомога, яку надають американські радники, а також підготовка особового складу підрозділів за участі американських інструкторів значно посилює Збройні сили України. Ми щодня відчуваємо цю допомогу і дуже її цінуємо", - наголосив Муженко.

У Генштабі нагадали, що з початку 2014 року американською стороною передано матеріально-технічної допомоги та витрачено на підготовку ЗСУ понад 600 мільйонів доларів.

Також сказано, що у рамках діяльності лише Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки підготовлено сім батальйонів ЗСУ, триває підготовка ще одного батальйону. Загалом на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з 2015 року пройшли вишкіл з американськими фахівцями майже 4 тисячі військовослужбовців ЗСУ та 104 інструктори.

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Разом з тим, зазначається, що завдяки роботі Групи радників з питань доктрини та військової освіти триває інтенсивна робота щодо приведення до стандартів НАТО документів з підготовки та всебічного забезпечення ЗСУ.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші шляхи практичної реалізації двостороннього військового співробітництва. Зокрема, перспективи діяльності Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування (БООК), розвитку професійного сержантського корпусу, системи логістичного, а також медичного забезпечення.

Муженко висловив вдячність за постійну увагу уряду США до ситуації в Україні, допомогу та підтримку.

"Черговим підтвердженням цього є призначення та нещодавній візит в Україну спеціального представника Державного департаменту США з питань України пана Курта Волкера. Впевнений, таке кадрове рішення надасть додаткового поштовху у мирному врегулюванні подій на сході України", - зазначив він.

Своєю чергою заступник міністра оборони США Лора Купер запевнила у подальшій підтримці ЗСУ та плідній співпраці.