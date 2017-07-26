США зібралися "вирішити конфлікт" на Донбасі - у Держдепі заявили про активні консультації з усіма сторонами

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України, посол Курт Волкер в Брюсселі зустрічається з представниками Євросоюзу та НАТО. Про це він сказав у середу журналістам, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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«Вчора в Парижі я зустрівся з французькими та німецькими представниками, щоб отримати їх бачення нормандського процесу. В Брюсселі я зустрінусь з представниками ЄС та НАТО. Ввечері я відправлюся до Відня, де буду мати обговорення з ОБСЄ та заїду до Лондону на шляху до Вашингтону», - деталізував він порядок денний.

За словами посла, він також хоче «говорити з росіянами».

«Наступний крок буде скоординований у Вашингтоні. Після цього візиту, під час якого у нас є шанс говорити з нашими друзями та союзниками, де ми є, відбудеться обговорення і з росіянами», - наголосив Волкер.

Спецпредставник підкреслив, що для США дуже важливо вирішити цей «активний конфлікт».

«США намагається бути більше залученими у це питання, тому секретар Тіллерсон попросив мене зустрітися з усіма та зібрати думки, де ми, і що ми маємо робити. Я буду доповідати і працювати над подальшими кроками, як США може залучитися до цього», - сказав він.

Волкер вважає, що існуючий конфлікт стає для Росії «дорогою проблемою».

«Ми повинні змінити статус кво. На зустрічі президента (США) Трампа з президентом (РФ) Путіним Трамп сказав, що вирішення українського питання важливо для США, тому що це є перешкодою для покращення відносин США та Росії. І секретар Тіллерсон на зустрічі в Києві чітко вказав, якими є цілі США: США, і це спільна позиція з ЄС та союзниками по НАТО, і Росія підписалася під цим через Мінський процес – наша мета - відновлення суверенітету та територіальної цілісності України та безпеки і охорони всіх громадян України, не залежно від національності чи релігії», - заявив посол.