Замість Чуркіна постпредом Росії при ООН буде заступник Лаврова

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення заступника голови МЗС РФ Василя Небензі постпредом Російської Федерації в ООН. Про це повідомили у прес-служба Кремля.

"Президент РФ підписав Указ "Про постійного представника Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, США, та представника Російської Федерації в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗаступник Лаврова може зайняти місце Чуркіна в ООН - ЗМІ

Небензя з 2013 року обіймає посаду заступника глави МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2017 року в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

New York Post повідомив, що Чуркін помер 20 лютого вранці за місцевим часом у будівлі російського диппредставництва на Манхеттені через проблеми із серцем.