В МЗС Росії наполягають на природності смерті Чуркіна, але причини назвати відмовляються

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що смерть представника Росії в ООН Віталія Чуркіна настала з природних причин. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Подив викликають звернення на адресу МЗС... щодо причин смерті Віталія Івановича Чуркіна, а також прохання підтвердити або спростувати різного роду версії його смерті», - сказала Захарова.

За її словами, вельми авторитетні журналісти висували версії, які засновані на вигадці і не мають нічого спільного з реальністю.

«Як ви знаєте, і ми сказали відразу, смерть була раптовою і була викликана природними причинами. Все решта – це особиста інформація, а особисті дані, за російським законодавством і законодавством багатьох країн світу, можуть передаватися тільки родині», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Чуркін був призначений послом Росії в ООН у квітні 2006 року. Він раптово помер 20 лютого 2017 року, за день до свого 65-річчя.

Чуркін, зокрема, 4 березня 2014 року зачитав на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН лист екс-президента України Віктора Януковича президенту РФ Володимиру Путіну з проханням використати російські збройні сили «для захисту населення України».

25 листопада 2016 року Янукович у Ростові-на-Дону підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну, і назвав це прохання "емоційним". "Документ цей справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство на Донбасі", - сказав Янукович.

Водночас у березні 2017 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що не було жодного звернення Януковича про використання російських військ на території України.

Крім того, сьогодні, 16 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрацію президента Росії не надходив лист Януковича з проханням до ввести війська в Україну.