Янукович не дасть владі зробити вигляд, що нічого не трапилося

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє найближчим часом повторно організувати акції протесту проти дій влади.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві В.ЯНУКОВИЧА.

Він подякував усім громадянам, які взяли участь в акціях протесту проти дій влади.

”Понад двісті тисяч найактивніших громадян вийшли минулої п’ятниці на мітинги протесту по всій Україні. Багатолюдні протестні акції у Харкові, у Донецьку, в Луганську, Сімферополі, Полтаві, Запоріжжі, Тернополі, Вінниці, Житомирі, у Львові. Уся Україна – з Заходу і Сходу дала попереджувальний сигнал владі. І я щиро вдячний усім за активну громадянську позицію”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, влада не почула голосу народу.

“Замість того, щоб миттєво відреагувати на вимоги людей, влада за всяку ціну намагається зробити вигляд, що нічого не трапилося. Ми не дозволимо так ставитися до волі народу. Ми найближчим часом повторимо акції протесту. І на цей раз вони будуть дуже жорсткі”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він обіцяє змусити діючу владу “або виконувати волю народу України, або піти геть раз і назавжди”.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у багатьох містах України відбулись організовані Партією регіонів акції “Скажи кризі – стоп!”, учасники яких вимагали відставки Президента та уряду, а також проведення дострокових президентських і парламентських виборів.