У ЄЦ побачили за антикризовим пакетом «вуха» партійного бізнесу БЮТ

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ звинувачує БЮТ у спробі захистити інтереси свого бізнес-середовища ухваленням частини антикризових законів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, переданому УНІАН.

«Так званий урядовий антикризовий пакет – це приклад улюбленої схеми ТИМОШЕНКО, коли інтереси країни щедро розбавляють інтересами бізнес-середовища БЮТ. Крім того, окремі законопроекти є спробою банально перекласти власні помилки на плечі більше 2 мільйонів дрібних підприємців», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи розгляд на засіданні Верховної Ради урядових антикризових законопроектів.

Політик наголосив, що депутати від “Єдиного центру” підтримали 2 законопроекти, які хоча б частково можна вважати антикризовими. «Решта законопроектів – або не мають відношення до кризи, або є відверто лобістськими. Ми ніколи не підтримували такі сумнівні законодавчі ініціативи і не збираємося цього робити», - наголосив І.КРІЛЬ.

Народний депутат заявив, що найбільше запитань виникає до урядового законопроекту щодо змін до бюджету. «Для чого навантажувати Аграрний фонд додатковими правами - дозволяти фонду у виключних випадках закуповувати та продавати дизпальне і мінеральні добрива? Це продовження минулорічної сумної практики «ручного керування» у сільському господарстві, коли за високого врожаю селяни отримали не прибутки, а лише збитки», - наголосив І.КРІЛЬ.

«Інше питання - які прізвища стоять за формулюванням «виключні випадки»? Поява таких термінів у законопроекті – 100% ознака лобізму урядом свого партійного бізнесу», - переконаний лідер “Єдиного центру”.

І.КРІЛЬ вважає, що, те, що такі законопроекти потрапили до пакета, ще раз підтверджує, що парламент став заручником непрофесійності уряду. “Коаліція існує лише на папері. Якщо не голосують «червоні друзі» ТИМОШЕНКО – комуністи, то більшості немає. Тому ТИМОШЕНКО потрібно зосереджуватися більше не на PR своїх ініціатив, а на їх якості”, - наголосив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні відмовилася включити до порядку денного три антикризові законопроекти, запропоновані урядом.

Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію "Нафтогазу" збитків при реалізації імпортного газу в 2009 році (№ 4266), а також зміни законів про пенсійне забезпечення (№ 3521 № 4217).

За включення цих документів до порядку денного голосували максимум 207 народних депутатів із необхідних 226.

Ухвалення даних законопроектів парламентом Кабінет міністрів називав умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО поклала на Президента України Віктора ЮЩЕНКА відповідальність за зрив голосування у Верховній Раді за антикризові законопроекти.

«Дуже шкода, що команда народних депутатів Президента України та голови Секретаріату Віктора БАЛОГИ не проголосували, хоча заздалегідь за всіма позиціями (спірними) було досягнуто домовленість… Я вважаю, що саме тією частиною народних депутатів, які підпорядковані та управляються сьогодні Президентом України, голосування було достатньо цинічно зірвано за принципом – "що гірше для країни, то краще". Я вважаю, що в такий важкий кризовий час це неприпустимо", - заявила прем’єр.