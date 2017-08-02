"Які заходи у відповідь?": Кремль не збирається реагувати на нові санкції США

Підписання президентом США Дональдом Трампом закону про посилення санкцій щодо Росії, КНДР і Ірану де-факто не змінює поточну ситуацію.

Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Де-факто це нічого не змінює. Які заходи у відповідь? Нічого нового немає, вже були прийняті заходи у відповідь", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, який вплив матиме підписання Трампом зазначеного закону, і чи будуть заходи РФ у відповідь.

Як зазначив представник Кремля, саме по собі затвердження Трампом відповідного законопроекту - "це не новина".

"Справа в тому, що був прийнятий законопроект, і з підписом, або без підпису президента, він ставав би законом автоматом", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про введення нових санкцій проти Росії.

Документ законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, створює механізм обов'язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті.

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Також він посилює антиросійські секторальні санкції відносно фінансового сектора РФ і російської енергетики, передбачається введення санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки, а також введення санкцій по відношенню до осіб, відповідальних за порушення прав людини на окупованій Росією території, які діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ.

При цьому Трамп закликав Конгрес утриматися від використання закону про нові санкції проти РФ на шкоду зусиллям США і Євросоюзу врегулювати конфлікт в Україні.

Також, за його словами, цей закон не повинен використовуватися для запобігання зусиль адміністрації президента США усунути будь-які непередбачені наслідки для американського бізнесу і союзників.