Родина Луценка має 450 кв. м. житла, три авто, землю і ... міністра з гостинкою

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, згідно з декларацією про доходи, яка оприлюднена на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ, торік заробив 237 тис. 327 грн. 83 коп., з яких матеріальна допомога склала 6 тис. 108 грн. 80 коп.

Водночас члени родини Ю.ЛУЦЕНКА у 2008 році отримали дохід в сумі 1 млн. 81 тис. 580 грн. 87 коп., з яких страхове відшкодування склало 87 тис. 333,43 грн., а дохід від підприємницької і незалежної професійної діяльності 449 тис. 695,59 грн. У тому числі заробітна плата членів родини міністра - 544 тис. 551,65 грн.

Згідно з декларацією, родина Ю.ЛУЦЕНКА має у приватній власності нерухоме майно у вигляді земельної ділянки площею 0,0775 га, а також житловий будинок площею 203,9 кв. м, квартиру площею 244 кв. м та гараж площею 32,2 кв. м.

Відповідно до поданої декларації, Ю.ЛУЦЕНКО має у своїй власності квартиру площею 27,5 кв. м.

Крім того, члени родини Ю.ЛУЦЕНКА мають у приватній власності легкові автомобілі «Інфініті» обсягом двигуна 3,5 л, «Хюндай» з обсягом двигуна 2 л, автомобіль «Фольксваген» з обсягом двигуна 2,5 л, мотоцикл «Хонда» з обсягом двигуна 600 куб. см.

На рахунках у банківських та інших фінансово-кредитних установах у Ю.ЛУЦЕНКА розміщено 45 тис. 836 грн. 80 коп., у членів його родини 50 тис. 241 грн. 98 коп.