Тимошенко націлилася на контрольні пакети у двох банках

Уряд має намір одноосібно мати контрольний пакет у перших двох рекапіталізованих банках. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

«Щодо капіталізації банків - вже найближчим часом уряд викупить не менше ніж 50% + 1 акція й капіталізує перші два комерційні банки, та почне процес їх оздоровлення», - йдеться в повідомленні з посиланням на міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА. При цьому назви банків не уточнюються.

Згідно з Порядком рекапіталізації комерційних банків, держава може брати участь у капіталізації банку за умови, якщо їй передається, одноосібно або разом із іншим інвестором, у разі укладення договору про спільну участь у капіталізації банку, не менше 50% плюс одна акція.

Як повідомлялося, 25 березня ц.р. виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що Національний банк України не надав уряду жодної пропозиції щодо рекапіталізації комерційних банків.

На сьогодні офіційно оприлюднено ініціативи декількох банків щодо участі в їх капіталі держави. Серед них: банк «Надра», «Укрпромбанк», «Родовід Банк» (у них введено тимчасові адміністрації), а також, за ініціативою акціонерів, - банк «Фінанси та Кредит» і «Укргазбанк».

Згідно з Порядком рекапіталізації комерційних банків, Кабінет міністрів братиме участь у капіталізації недержавних банків лише в разі введення в них тимчасової адміністрації.

У Держбюджеті України на 2009 рік на рекапіталізацію банків закладено 44 млрд. гривень (1 дол. – 7,70 грн.). Ця сума, за узгодженням із Міжнародним валютним фондом, не включатиметься в суму державного боргу країни.