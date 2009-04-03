Ющенко готовий відмовитися від ідеї довічного сенаторства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий відмовитись від пропозиції про надання статусу сенаторів усім президентам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Хмельницькому.

Президент зауважив, що готовий відмовитись від цієї норми у запропонованому ним проекті змін до Конституції України.

Водночас, В.ЮЩЕНКО вважає, що така норма має бути збережена, оскільки усі президенти в Україні обирались великою кількістю українського населення і мали велику підтримку.

На думку В.ЮЩЕНКА, надання їм статусу сенаторів забезпечить підвищення рівня культури формування влади, її спадкоємність тощо. «Але якщо це найбільша проблема, я готовий її зняти», - сказав він.