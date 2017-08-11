Transparency International закликає не пускати Насірова до кабінету

Українське представництво міжнародної антикорупційної організації звернулося до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з вимогою відсторонити Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та заборонити йому знаходитись у робочому кабінеті. Про це йдеться у зверненні Transparency International.

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Голові Державної фіскальної служби Роману Насірову було оголошено про підозру у злочинах, які призвели до завдання збитків державі на суму майже 2 мільярди гривень, він відсторонений від виконання повноважень на час розслідування розпорядженням Кабінету міністрів України №134-р від 3 березня 2017.

Однак, підкреслюють в організації, з публікацій у ЗМІ стало відомо, що з 4 серпня 2017 підозрюваний перебував у своєму робочому кабінеті голови ДФС.

"Таким чином очевидно, що заходи Кабінету міністрів України є неефективними. Тому Спеціалізована антикорупційна прокуратура має вжити кримінально-процесуальних заходів", - вважають у ТІ.

"Враховуючи, що перебування на посаді Насірова сприяло вчиненню кримінального правопорушення, а також є підстави очікувати, що продовжуючи перебувати на посаді, він буде мати можливість знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для розслідування, незаконними засобами вплинути на свідків та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню", - підкреслили правозахисники.

Transparency закликає САП звернутися до слідчого судді із клопотанням про відсторонення Насірова від посади і заборонити йому знаходитись у службовому кабінеті, користуватись службовими документами і давати розпорядження.