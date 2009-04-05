Безвізовий режим України з Європою буде скасовано найближчим часом, можливо, навіть до 7 травня.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов в ефірі радіо "Свобода" в суботу.

"Незабаром ми скасуємо безвізовий режим з Європою і виграємо від цього. Це станеться дуже скоро. Можливо, навіть, до Празького саміту 7 травня цього року", - зазначив І.ПОПОВ.

За його словами, "правоохоронні органи скаржаться, що через те, що європейці заходять до нас без віз, кожні три місяці вони відловлюють якогось "педофіла" чи "маніяка".

"Заїжджаючи в Україну, іноземець показує на кордоні паспорт – 10 секунд - і він пішов. Потім виявляється по базі даних, що його не треба було пускати. У результаті – розшук по всій Україні через те, що він зайшов без візи і його немає в базі даних", - додав І.ПОПОВ.

Крім того, на переконання представника Президента, такі дії "підштовхнуть європейців скасовувати візи нам".