Екс-голова ВСУ знайшов позитив у "Конституції Ющенка", й не один

Екс-голова Верховного суду України Василь МАЛЯРЧУК заявляє, що двопалатний парламент не призводить до федералізації країни, а сприяє стабілізації відносин між гілками влади.

Про це він пише в статті для «Дзеркала тижня» (№12 (740) 5-12 квітня 2009).

На думку юриста, окремі політичні сили виступають проти двопалатного парламенту через страх відсутності контролю над обома палатами.

«Ті, хто заявляють, що двопалатний парламент може призвести до федералізації і розпаду держави, лукавлять, - вважає В.МАЛЯРЧУК. - Польща, Чехія, Румунія, Франція і багато інших унітарних держав, створюючи двопалатні парламенти, не лякали своє населення федералізацією чи розпадом держави, бо знали, що цей аргумент безпідставний і не підтверджений історією».

На думку юриста, двопалатний парламент в Україні мав би стабілізуючий вплив на функціонування владних механізмів.

«Головна роль сенату в державі - стабілізуюча. Саме він стримує всі гілки влади від конфліктності і суперечок», - упевнений В.МАЛЯРЧУК.

Доктор юридичних наук вважає, що друга палата парламенту могла б суттєво зменшити кількість подань до Конституційного Суду.

«Сенат забирає «хліб» у Конституційного Суду. У небагатьох державах з двопалатним парламентом такий масовий наплив подань до Конституційного Суду, як у нас. Тому відсутня тяганина і невизначеність з нормативними актами, а, отже, немає підстав для конфліктів між гілками влади», - заявив В.МАЛЯРЧУК.

Він переконаний, що основна причина неприйняття ідеї бікамералізму з боку головних політичних сил в Україні полягає в їх небажанні втратити контроль над обома палатами законодавчого органу.

«Чому основні політичні сили в Україні не хочуть двопалатного парламенту? Тому що вони не бачать своєї вигоди в ньому. Вони таким чином втрачають владу, свій вплив на процеси, які відбуватимуться в країні, оскільки не зможуть одночасно контролювати обидві палати», - вважає юрист.